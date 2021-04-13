Avrupa’nın en iyi 24 kadın motosiklet sürücüsünden biri olan İlayda Yağmur Yılmaz, Türkiye’nin de aktif olarak yarışan tek kadın motosiklet sürücüsü.

İlayda Yağmur Yılmaz, ilk kez 19 yaşında motosiklete bindi. 21 yaşında ise motosiklet sahibi oldu. Yılmaz, 10 yıldır aktif olarak motosiklet kullanıyor.

Antrenmanını tır parkında yaptı

Dikkatleri üzerine çeken İlayda Yılmaz, 17 Nisan’da İtalya'da, kadın motosiklet yarışlarının en büyüğü olan Women's European Cup’ta yarışacak.

17 Nisan’da Avrupa’nın en iyi 23 kadın motosiklet sürücüsü ile kozlarını paylaşacak.

Seçmeler için İspanya'ya çağrılan Yılmaz, antrenmanını da bir tır parkında yaptı.

32 yaşındaki sporcu, 2019 yılında da lenf kanseri ablası Pınar ve kardeşi Deva Su ile hayallerini gerçekleştirmek için de motosikletle İtalya turuna çıkmıştı.

