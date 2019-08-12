Darbuka, davul, def...

Hayatın ritmini yakalamak için bu müzik aletlerini çalıyorlar. Balıkesir’deki 125'inci Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunun öğrencilerinden oluşan müzik grubunun adı, "Hayatın Ritmini Yakala". Bu grubu kurma fikrinin mimarı ise 3 gönüllü öğretmen.

"Tatilde İlk İz" adını verdikleri projenin amacı, yatılı bölge okulunda okuyan öğrencilere tatil yaptırmak. Onları farklı kılan ise ilk tatil deneyimlerini müzik yaparak yaşamaları.

Müzik öğretmeni Nuri Dağdelen, grubu köy çocuklarının oluşturduğunu söylüyor. Grubun bu yaz durağı Kuşadası. Kuşadası sakinlerine ve tatilcilere keyif dolu dakikalar yaşatan grup, Paris, Amsterdam ve Brüksel'e de gidecek.

Kaynak: TRT Haber