Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 12.12.2023 13:07

İlk seferine çıkan Doğu Ekspresi Erzincan'a ulaştı

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından ulaştığı Erzincan'da törenle karşılandı.

İlk seferine çıkan Doğu Ekspresi Erzincan'a ulaştı
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferi kapsamında, dün 17.55'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

Yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından 10.00'da Erzincan Tren Garı'na ulaşan "Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları, 13.30'da Erzurum'a hareket edecek.

Yolcular, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve beraberindeki kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

İlk seferine çıkan Doğu Ekspresi Erzincan'a ulaştı

Aydoğdu ve beraberindekiler, vagonlarda yolculara gül takdim etti ve seyahat hakkında bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, törende, Medine'nin vakfiyesi olan Erzincan'ın dört mevsim görülmesi gereken bir şehir olduğunu söyledi.

Erzincan'ın bölgesinde parlayan bir yıldız olduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bizim hem kültürel hem de tarihi anlamda ciddi geçmişimiz var. Doğa ve su sporlarında Erzincan, Türkiye'nin öncü illerinden birisidir. Şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Arkadaşlarımızla sizleri ağırlamaktan çok mutlu olduğumuzu bilmenizi isterim. Burası gerçekten dört mevsim görülmesi gereken bir şehir. Ergan Dağı'mız, Kemaliye'miz, İliç'imiz, tarihi müzemiz ve şelalelerimizle gerçekten Erzincan ışıl ışıl, ışıldayan bir şehir."

İlk seferine çıkan Doğu Ekspresi Erzincan'a ulaştı

Yolcular seyahatten mutlu

Yolcularından Murat Demirkova, ailesi ile Antalya'dan geldiğini belirterek, "Doğu Ekspresi'ndeki atmosferi görmek için bu yolculuğu yaptık. Meşakkatli bir yolculuktu. Ancak Sayın Bakan'ımızın bizleri uğurlaması, burada Sayın Vali'mizin bizleri sıcak şekilde karşılaması, güler yüzleri ve ikramlarıyla adına yakışır bir şekilde can Erzincan kardeşliği karşılamaları, tüm yorgunluğumuzu bizlere unutturdu." diye konuştu.

Başak İbikoğlu, Doğu Ekspresi ile rüya gibi bir yolculuk yaptıklarını anlattı.

İlk seferine çıkan Doğu Ekspresi Erzincan'a ulaştı

Doğu Ekspresi ile güzergah üzerindeki doğal güzelliklere hayran kaldığını ifade eden İbikoğlu, şunları aktardı:

"Özellikle sabah erken saatlerinde güneşin doğması ve göl kenarında seyahat etmemiz çok güzel bir manzaraydı. Herkese tavsiye ediyorum. Benim çok ertelediğim bir seyahatti. Bizleri Erzincan'da güler yüzlü ve çok güzel bir şekilde karşıladılar. Seyahatimiz çok güzel geçiyor."

Yolculara, karşılama töreninin ardından tren garındaki stantlarda yöresel ürünlerden ikram edildi. Yolcular, halk oyunları gösterisini izledi, ekiple halay çekti.

Mola veren yolcular, kentin tarihi ve turistik alanlarında gezinti yapacak.

ETİKETLER
Erzincan Raylı Sistem
Sıradaki Haber
Bulduğu ziynet dolu çantayı sahibine teslim etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Hatay'da depremde yıkılan tarihi meclis binası yeniden yapılacak
13:19
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplandı
13:17
İsrail güçleri Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi
13:21
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seni öldüreceğim' dedi
13:15
ABD, İsrail konusunda "yalnız kaldığı" eleştirisine ironik biçimde "liderliğimizi sürdüreceğiz" yanıtını verdi
13:08
1 yaşındayken kansere yakalanan Efe Deniz'in umut veren hikayesi
Yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı
Yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı
FOTO FOKUS
1 yaşındayken kansere yakalanan Efe Deniz'in umut veren hikayesi
1 yaşındayken kansere yakalanan Efe Deniz'in umut veren hikayesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ