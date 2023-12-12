Bulduğu ziynet dolu çantayı sahibine teslim etti

Hacı İnce isimli kişi girdiği tuvaletin askısında çantasını unuttu.

Askılıkta ziynet eşyası dolu çanta bulan Sait Kıraştı, hiç dokunmadan çantayı sahibine teslim etti.

Yaşadığı anı anlatan Kıraştı; "Lavabo için camiye girdim. İhtiyacımı giderdikten sonra duvarda asılı çantayı gördüm. Arkadaşımla birlikte çantanın içerisine baktık. İsviçre frangı, Türk Parası, çeyrek altın ve cumhuriyet altını vardı. Sahibine içerisinde olan kimlikle ulaştık ve parasını teslim ettik" dedi.

Kızının düğününe hazırlık yapıyordu

Cami tuvaletinde dalgınlıkla parasını unutan Hacı İnce ise; bu denli duyarlı insanların olmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Kızımın nişan ve düğün birikmişi vardı. Çantamızda eksik yoktu. Böyle insanların olmasından gurur duydum" diye konuştu.