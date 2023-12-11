Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi maksimum seviyeye yaklaştı

Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, son günlerde etkili olan yağışların etkisiyle 32 santimetre daha yükseldi.

En son 21 Kasım'da 31,68 metreye ulaşan su seviyesi, son yağışlarla 32 metreye çıktı.

İki şehirde 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü'nde, böylece maksimum seviye olan 32,20 metreye yaklaşıldı.

Kocaeli

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi de yüzde 52 olarak kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda bugün itibarıyla yüzde 52 doluluk oranıyla 26 milyon 440 bin metreküp su bulunuyor.

8 Aralık'ta su seviyesi yüzde 37 olarak ölçülen barajda, yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte artış yaşandı.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan Namazgah'ta ise doluluk oranı 21 milyon 110 bin metreküp suyla yüzde 93 olarak ölçüldü.