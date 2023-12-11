Hafif Yağmurlu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 11.12.2023 13:50

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi maksimum seviyeye yaklaştı

Sakarya'da etkili olan yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 32 santimetre artarak 32 metreye ulaştı.

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi maksimum seviyeye yaklaştı
[Fotograf: AA]

Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, son günlerde etkili olan yağışların etkisiyle 32 santimetre daha yükseldi.

En son 21 Kasım'da 31,68 metreye ulaşan su seviyesi, son yağışlarla 32 metreye çıktı.

İki şehirde 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü'nde, böylece maksimum seviye olan 32,20 metreye yaklaşıldı.

Kocaeli

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi de yüzde 52 olarak kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda bugün itibarıyla yüzde 52 doluluk oranıyla 26 milyon 440 bin metreküp su bulunuyor.

8 Aralık'ta su seviyesi yüzde 37 olarak ölçülen barajda, yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte artış yaşandı.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj olan Namazgah'ta ise doluluk oranı 21 milyon 110 bin metreküp suyla yüzde 93 olarak ölçüldü.

ETİKETLER
Sakarya Sapanca Gölü
Sıradaki Haber
Uyku felci sık tekrarlıyorsa ihmal edilmemeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:29
Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı
18:26
16 bin 506 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
18:21
İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 18 bin 205'e yükseldi
18:12
Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçileri kabul etti
18:03
Ankara'da inşaatın 30. katından düşen 2 işçi hayatını kaybetti
17:58
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 kişi hayatını kaybetti
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ