6 Mayıs’ta başlayan Ramazan ayı salı günü sona eriyor.

Bayrama ulaşmanın heyecanını yaşayan Müslümanlar salı günü bayram namazını kılmak için camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini açılşadı. İşte il il bayram namazı saatleri…

İl il bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da saat 06.01, İstanbul'da 06.13, İzmir'de 06.27, Çanakkale'de 06.26 ve Iğdır'da 05.16'da kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 05.58, Adıyaman: 05.44, Afyonkarahisar: 06.13, Ağrı: 05.20, Aksaray: 06.00, Amasya: 05.47, Ankara: 06.01, Antalya: 06.16, Ardahan: 05.18, Artvin: 05.22, Aydın: 06.26, Balıkesir: 06.21, Bartın: 05.58, Batman: 05.32, Bayburt: 05.30, Bilecik: 06.12, Bingöl: 05.33, Bitlis: 05.27, Bolu: 06.04, Burdur: 06.16, Bursa: 06.15, Çanakkale: 06.26, Çankırı: 05.56, Çorum: 05.51, Denizli: 06.21, Diyarbakır: 05.36, Düzce: 06.05, Edirne: 06.21, Elazığ: 05.38, Erzincan: 05.35, Erzurum: 05.27, Eskişehir: 06.10, Gaziantep: 05.49, Giresun: 05.36, Gümüşhane: 05.33, Hakkari: 05.23, Hatay: 05.56, Iğdır: 05.16, Isparta: 06.15,

İstanbul: 06.13, İzmir: 06.27, Kahramanmaraş: 05.50, Karabük: 05.58, Karaman: 06.06, Kars: 05.18, Kastamonu: 05.53, Kayseri: 05.53, Kırıkkale: 05.58, Kırklareli: 06.19, Kırşehir: 05.57, Kilis: 05.51, Kocaeli: 06.10, Konya: 06.07, Kütahya: 06.13, Malatya: 05.43, Manisa: 06.25, Mardin: 05.35, Mersin: 06.01, Muğla: 06.25, Muş: 05.29, Nevşehir: 05.56, Niğde: 05.58, Ordu: 05.38, Osmaniye: 05.54, Rize: 05.27, Sakarya: 06.08, Samsun: 05.43, Siirt: 05.29, Sinop: 05.46, Sivas: 05.44, Şanlıurfa: 05.43, Şırnak: 05.28, Tekirdağ: 06.19, Tokat: 05.45, Trabzon: 05.31, Tunceli: 05.36, Uşak: 06.17, Van: 05.22, Yalova: 06.13, Yozgat: 05.53, Zonguldak: 06.01."

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Önce niyet edilir ve ardından imamla beraber hareket edilir.

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, sırasıyla imam ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur.

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır, sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam içinden “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam içinden “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur.

Cemaat ise sessizce imamı dinler. Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır, Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Kaynak: TRT Haber