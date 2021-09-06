Kasırga, sel, orman yangını, asit yağmuru… İklim değişikliğinin meydana getirdiği doğa olayları dünyanın geleceğini tehdit ediyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Nijerya ve Ginne-Bissau iklim değişikliğinden etkilenme riskinin en fazla olduğu ülkelerin başında geliyor.

En çok çocukları tehdit ediyor

Bu tehlikeli değişim ise en çok çocukları tehdit ediyor. İklimsel ve çevresel tehditlerin en az birine maruz kalan çocuklar, yalnızca doğa olaylarıyla değil, iklim kaynaklı bulaşıcı hastalıklarla da karşı karşıya.

[Fotoğraf: TRT Haber]

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore'e göre iklim ve çevresel şoklar, çocukların tüm haklarını baltalıyor.

Bunlar arasında temiz hava, gıda ve içilebilir suya erişim, eğitim, barınma, özgür yaşama ve hatta hayatta kalma gibi temel gereksinimlerin de bulunduğu haklar da yer alıyor.

1 milyar çocuk “yüksek risk” altında

UNICEF’in raporuna göre “yüksek riskli” olarak sınıflandırılan 33 ülkede 1 milyar çocuk yaşıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

920 milyon çocuk su kıtlığı, 330 milyon çocuk yüksek riskli nehir taşkınları ile mücadele ederken; 600 milyon çocuk ise sinek, kene gibi canlılarla bulaşan hastalıklara maruz kalıyor. İklim değişikliği kaynaklı bu sorunların birden fazlasını aynı anda yaşayan çocukların sayısı da giderek yükseliyor.

Geleceğimizin umudu çocuklara yaşanabilir bir gezegen bırakmak için bir an önce harekete geçmeliyiz.