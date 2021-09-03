İstanbul'da Alibeyköy Barajı'nda bundan 5 ay önce balıklar yüzüyordu; ama, İstanbul'da su tüketim oranı o kadar çok arttı ki 5 ay önce yüzde 81 olan su seviyesi yüzde 57,5'e düşmüş vaziyette.

Barajdaki kuralıklığın en önemli nedenlerinden bir tanesi de evde su tüketiminin aşırı yapılması ve su tasarrufuna dikkat edilmemesi...

Musluktan akan damlaları önemseyin

Önlemler basit. Öncelikle musluk başlıklarını değiştirmek gerekiyor.

Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş, "En basitinden söyleyelim. Eğer musluklarınızda her dakika 60 damlama görüyorsanız bu yılda 9 bin 200 litreyi kaybediyorsunuz demek manasına gelir" dedi.

'Rezervuara konulan pet şişeyle tasarruf sağlanabiliyor'

Evde alınacak önlemlerden biri de rezervuarlar...

Karataş bu konuyla ilgili de şu uyarıları yaptı:

"Burada basit bir yöntem söyleyeceğim. Eğer klasik rezervuarınız varsa, içindeki deposuna, haznesine yarım litrelik bir pet şişeye su doldurup bunu koyduğunuzda hacmi yarım litre azaltırsınız. Bu ise size yılda yaklaşık olarak 8 ila 10 ton civarında tasarruf sağlar."

Bireysel tedbirlerle susuzluğu önleyin

Çamaşır makinesini tam doldurunca çalıştırmak, meyve sebzelerin yıkandığı suyu atmayıp çiçeklere dökmek diğer önlemler..

Hepsi bireysel ama susuz kalmamanın yolu da bu bireysel tedbirlerden geçiyor.

