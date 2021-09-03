Artık onların da birer kimliği olacak. Bu kimlik sayesinde takip altına alınacak,

ve sokağa atılamayacaklar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni uygulaması bilinçsiz hayvan sahiplenmenin önüne geçecek.

Hayata geçirilen uygulama ile evcil hayvanlara mikroçip takılması zorunluluğu getirildi. Takılan mikroçipler sayesinde evcilleştirilen kedi ve köpeklerin kaybolması durumunda sahipleri tespit edilebilecek.

Mikroçip taktırma süresi; köpeklerde 2021, kedilerde 2022 sonuna kadar

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Nur Evkuran, "Mikroçip uygulamasının amacı, kaybolan can dostlarımıza kolaylıkla ulaşabilmek. Sokağa terk edilen hayvanların sahibini tespit edebilmektir ve sokağa terk eden hayvan sahibine de idari yaptırım uygulanacaktır" dedi.

Köpeklerde 2021, kedilerde ise 2022 sonuna kadar mikroçip taktırmak gerekiyor.

Mikroçipin vücuda zararı yok

Mikroçip bir iğne yardımıyla bir kaç saniye içinde yerleştiriliyor. Hayvan sağlığına da herhangi bir olumsuz etkisi bulunmuyor. Uygulamayla hayvan hastalıkları da takip edilecek.

Nur Evkuran, uygulamayla, hayvanın geçmişine ait tüm hastalıkların, tıbbi müdahalelerin de kayıt altına alınacağını söyledi.

Yeni doğanların 3 ay, yeni sahiplenilen hayvanların da 60 gün içinde sisteme kaydedilmesi gerekiyor.

