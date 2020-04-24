11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı, bugün başladı. Ramazan'ın son günü ise 23 Mayıs.

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan’ın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek.

Ramazan ayının ardından 24 Mayıs Pazar ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek. Ramazan Bayramı'nın son günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmak Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartları. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve aklı yerinde olması gerekir. Peki, iftar saat kaçta?

İl il ramazan imsakiyesi için tıklayınız

Ankara iftar saati

İstanbul iftar saati

İzmir iftar saati