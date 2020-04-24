Ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola rengiyle hayran bırakıyor ve kahverengi toprağı bir halı gibi örten sarısıyla güneşi çağrıştırıyor.

[Fotoğraf: AA]

Önceki yıllarda fotoğraf tutkunlarının sıklıkla çekim yaptığı yerlerden olan kanola tarlaları da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tenhalaştı.

Geçmişte özellikle hafta sonları kalabalık olan tarlalarda bu sene fotoğraf çekenlerin sayısı oldukça azaldı.

[Fotoğraf: AA]

Fotoğraf çekmek için tarlaya gelenlerden bazılarının COVID-19 salgını nedeniyle maske kullandıkları dikkati çekti.

Tarlalarda objektife gülümseyen fotoğrafseverler, pencerelerden gördükleri güzel sarı tarlaların adeta kendilerini davet ettiğini ifade ediyor.