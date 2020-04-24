Haber Giriş: Kaynak: AA
Kanola tarlaları göz kamaştırıyor
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de tarlalarda çiçek açan kanola bitkisi görsel şölen sunuyor.
Ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola rengiyle hayran bırakıyor ve kahverengi toprağı bir halı gibi örten sarısıyla güneşi çağrıştırıyor.
[Fotoğraf: AA]
Önceki yıllarda fotoğraf tutkunlarının sıklıkla çekim yaptığı yerlerden olan kanola tarlaları da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tenhalaştı.
Geçmişte özellikle hafta sonları kalabalık olan tarlalarda bu sene fotoğraf çekenlerin sayısı oldukça azaldı.
[Fotoğraf: AA]
Fotoğraf çekmek için tarlaya gelenlerden bazılarının COVID-19 salgını nedeniyle maske kullandıkları dikkati çekti.
Tarlalarda objektife gülümseyen fotoğrafseverler, pencerelerden gördükleri güzel sarı tarlaların adeta kendilerini davet ettiğini ifade ediyor.
Etiketler: tarla Kanola fotoğraf çekimi EdirneSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 11:11
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