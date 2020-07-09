Srebrenitsa Soykırımı'nda iki oğlunu kaybeden İbisevic ailesi, öldürüldüğünde 23 yaşında olan büyük oğulları Salko İbisevic'in cenazesini soykırımın yıl dönümü 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnecek.

Baba Ahmo İbisevic, Srebrenitsa'daki soykırımda 40'a yakın akrabasını kaybettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Samir isimli diğer oğullarının cenazesine aradan 25 yıl geçmesine rağmen ulaşamadıklarını vurgulayan Ahmo İbisevic, 11 Temmuz'da toprağa vercekleri Salko'nun da bedenin tamamını bulamadıklarını kaydetti.

Acılı baba, Salko'nun cenazesinin geri kalanını bulmak için 9 yıl uğraştıklarını ancak artık bulunan kemikleri toprağa vermeye karar verdiklerini belirterek, öldürüldüğünde 22 yaşında olan diğer oğullarının ise tek bir kemiğini dahi bulamadıklarını ifade etti.

"Salko'yu son gördüğümde sırtında yaralı bir yakınımızı taşıyordu"

Saraybosna yakınındaki İlijas beldesinde eşi Zineta ile mütevazi bir yaşam süren Ahmo İbisevic, Srebrenitsa'nın Sırp birliklerinin eline geçmesinin ardından Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmak için oğullarıyla beraber orman yolundan gittiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Salko'yu son gördüğünde sırtında yaralı bir akrabalarını taşıdığını kaydeden Ahmo İbisevic, "Samir ise orman yolunda iki arkadaşıyla ilerliyordu. Onlara, nereye gitmeleri gerektiğini ve nerede buluşacağımızı söyledim." dedi.

"Acımız dinmeyecek"

Oğlunu öldürülmesinden tam 25 yıl sonra toprağa vereceğini ifade eden baba İbisevic, "Başta zor olacak ama en azından artık bir mezar taşı olacak. Acımız dinmeyecek, bilhassa henüz bulamadığımız küçük oğlumuzun acısıyla yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Srebrenitsa'da birlikte yaşadıkları insanların savaşta yaptıklarını hala hazmedemediğini vurgulayan İbisevic, Srebrenitsa'ya dönmeyi hiç düşünmediğini kaydetti.

Oğullarından arda kalan fotoğraflarla avunduğunu söyleyen anne Zineta İbisevic de "Biz Müslümanlar, Sırplarla aynı mahallede yaşıyorduk. Çocuklarımızı onlardan korumamız gerektiği konusunda kimse bizi uyarmadı" şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye götürüldüğü sırada otobüsün camından yolun kenarında oğlu Salko'yu gördüğünü anlatan anne, "Sırp askerlerin doğrulttuğu tüfekler eşliğinde, ikişerli sıra halinde ilerliyorlardı. Otobüsten inmek istedim. İzin vermediler." dedi.

Bu yıl 9 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek

Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümü kapsamında 11 Temmuz'da yapılacak anma töreninin ardından kimlik tespiti yapılan 9 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.

Bu yıl toprağa verileceklerin en genci öldürüldüğünde 23 yaşında olan Salko İbisevic, en yaşlısı ise 70 yaşında öldürülen Hasan Pezic olacak.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.