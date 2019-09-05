Konya ve Karaman illeri arasında yer alan ve geçmişte bölgenin önemli sulak alanlarından olan Hotamış Sazlığı'nın güneyinde Süleymanhacı Gölü ve Hotamış Gölü yer alıyordu.

Sazlıkta doğal sit alanı ile önemli kuş ve doğa alanı vardı. Daha önce sulak olan bu alan günümüzde ise tamamına yakını kurumuş durumda.

Devlet Su İşleri,, Hotamış Sazlığı'nın eski günlerine döndürülerek yeniden cazibe merkezi haline gelmesi, yer altı sularının zenginleştirilmesi ve yöre halkının sulama sorunun çözülmesi için bir proje hazırladı.

Göçmen kuşlar eski yuvasına dönecek

Yaklaşık 26 kilometre uzunluğa ve 580 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak Hotamış depolaması ile 771 bin 100 dekar zirai arazinin sulanması bekleniyor.

Aynı zamanda depolama alanı içinde yapılan 2 kuş adacığıyla, göçmen kuşların eski yuvalarına kavuşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında kısa süre önce Suğla Gölü'nden kanallarla deneme amaçlı su verilmesi, yörede yaşayanlarca memnuniyetle karşılandı. Bazı vatandaşlar, bu anı görmek için bölgeye gelirken, çocuklar ise suyun olduğu noktalarda gönüllerince eğleniyor.

"İnsanlar çok sevinçli"

Konya'nın Çumra ilçesindeki Sürgüç Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Göz, eskiden insanların geçimini Hotamış Gölü'nden sağladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Burada balıkçılık yapardık, saz keserdik, tarlalarımızı sulardık. Eskiden burası bir cennetti. Zamanla sular çekildi ve kaynaklar kurudu. Proje bitmez deniyordu ama bitti. 1990'dan beri damla su yok fakat devletimiz tarafından hazırlanan bir proje ile Torosların denize akan suyu buraya akacak. Deneme amaçlı su verildi. Bu verilen su ile buralar tekrar dolacak ve eski günlerine geri dönecek. Burası cazibe merkezi olacak. İnsanlarımız çok sevinçli."

Göksu Nehri'nin suyunu Konya Ovası'na aktarılmasını sağlayan Mavi Tünel'de ilk etüt çalışmaları 1960'ta yapıldı. Tünelin inşaatına ise 2009'da başlanıldı. Tünelden 22 Mayıs 2015'te ilk su akışı sağlandı.

Konya Ovası Projesi'nin önemli adımı olan Mavi Tünel Projesi ile Bağbaşı, Bozkır ve Avşar barajlarında toplanan suyu Konya Ovası'na aktaracak 125 kilometre uzunluğundaki Apa Hotamış İletim Kanalı tamamlandı.

Kaynak: AA