İngilizlerin aşırı alkol kullanımı...

Almanların sabahları erken saatte kalkıp havuz kenarındaki şezlongların tamamında hak talep etmesi...

Fransızların yerel halkı kızdıran davranışları...

Bazı ülkelerin vatandaşları, turistik amaçlı gittikleri ülkelerde diğer ülkelere oranla daha kötü bir üne sahip olduklarını düşünüyor.

İngiliz turistler ilk sırada

İngiltere merkezli anket şirketi YouGov'un yaptığı turizm araştırmasına göre, dünya genelinde en kötü üne sahip olduklarını düşünen turistler İngilizler.

İngilizlerin gece geç saatlere kadar dışarda vakit geçirmesi ve aşırı alkol kullanımı, yerel halkı en çok rahatsız eden davranışları olarak görülüyor. Ankete katılanların yüzde 67'si İngiliz turistler hakkında kötü bir izlenim olduğunu düşünüyor.

Anketin ikinci sırasında ise yüzde 47 ile Almanlar geliyor. Almanların en rahatsız edici davranışlarından biri, şezlonglara havlu atıp yer kapması olarak görülüyor.

Yerel halka saygısız davranma nedeniyle negatif bir üne sahip olduğunu düşünen Fransız turistler de yüzde 47 ile listenin ön sıralarında.

Bölgelere göre değişiyor

28 Haziran - 21 Ağustos 2019 tarihinde yapılan ankete göre, turistlere olan yaklaşımlar bölgelere göre de değişiyor.

Örneğin Avrupa genelinde Rus turistlere karşı negatif bir bakış açısı söz konusu. Ruslar, özellikle Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Norveç'te kötü bir üne sahip olduğunu düşünüyor.

Asya ülkeleri arasında en kötü üne sahip olanlar ise Çinli turistler.

Listede Filipinler yüzde 11 ile en az kötü üne sahip olduklarını düşünen ülke. Ankete katılanların yüzde 85'i yurt dışında tatil yaptığında olumlu bir yaklaşım gördüğünü söylüyor.

Grafik: Hafize Yurt

Kaynak: YouGov, Statista