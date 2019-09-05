Federal Meclis'te Sol Partinin konuya ilişkin soru önergesine verilen cevabı, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesi yazdı.

Buna göre 2019 yılının ilk 6 ayında mültecilere yönelik 609 saldırı vakası yaşandı.

Bu saldırılarda yedisi çocuk olmak üzere 102 kişi yaralandı.

Neredeyse tamamı ırkçı gruplarca düzenlenen saldırılar sözlü hakaret, kundaklama ve yaralama şeklinde gerçekleştirildi.

Saldırılar en çok Brandenburg eyaletinde yaşandı, Her dört mülteciden biri saldırıya uğradı.

Federal Meclis'teki Sol Parti sözcüsü Ulla Jelpke, mültecilerin Almanya'da her gün yeni bir tehdide maruz kaldıklarını söyledi. "Devletin bu insanları koruma görevi var" dedi.

Kaynak: TRT Haber, Osnabrücker Zeitung