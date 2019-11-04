Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde meydana gelen hırsızlık olaylarının önüne geçmek için köy kameralarla donatıldı.

Köyün çeşitli yerlerindeki güvenlik kameraları, 7 gün 24 saat kayıtta. Kameraların kaydettiği görüntüler internet üzerinden de canlı olarak izlenebiliyor.

Köyün muhtarı Hüseyin Şahingöz, gurbetteki komşularının köy hasreti çektiğini söyleyerek, "Bazıları her sene gelemiyor. Biz de o açıdan bu kameraları koyduk ki köy hasretini gidersinler" dedi.

Hırsızlığı önlemek için kurulan sistem, gurbettekilerin memleket hasretine de derman oluyor.

Kaynak: TRT Haber