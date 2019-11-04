Hırsızlığa karşı köyü kamerayla donattılar04 Kasım 2019 Pazartesi 10:58 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 14:14
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki Poyrazlı köyündeki hırsızlık vakaları, köylüleri canından bezdirdi. Hırsızlığın önüne geçmek için köyün farklı yerlerine güvenlik kameraları yerleştirildi.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde meydana gelen hırsızlık olaylarının önüne geçmek için köy kameralarla donatıldı.
Köyün çeşitli yerlerindeki güvenlik kameraları, 7 gün 24 saat kayıtta. Kameraların kaydettiği görüntüler internet üzerinden de canlı olarak izlenebiliyor.
Köyün muhtarı Hüseyin Şahingöz, gurbetteki komşularının köy hasreti çektiğini söyleyerek, "Bazıları her sene gelemiyor. Biz de o açıdan bu kameraları koyduk ki köy hasretini gidersinler" dedi.
Hırsızlığı önlemek için kurulan sistem, gurbettekilerin memleket hasretine de derman oluyor.
Kaynak: TRT Haber