Bazı insanlar çevresindeki her insanı, her canlıyı düşünür, onlar için elinden geleni yapar.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan Emine Öğe de bu örnek insanlardan biri. Öğe çevresindeki geri dönüştürülebilir atıkları toplarken, ihtiyaç sahibi insanlar için de bulduğu kıyafetleri bir kenara ayırıyor.

Bunlarla da yetinmeyen Emine Öğe, sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Öğe, kuşlar için ekmek, diğer sokak hayvanları için ise çeşitli ev ve iş yerlerinden yemek artığı topluyor.

Hem insanlara hem ülkesine yarar sağlamayı amaçlıyor

Gerek kağıt gerek naylon toplayan insanlar için eline geçen eski eşyaları ayrıştırıp ayırdığını söyleyen Emine Öğe bu eşyaların tekrar değerlendirilmesini arzu ediyor.

Çöp yığınlarının içlerinde hala kullanılabilecek birçok eşya bulunduğunun altını çizen Emine teyzenin kapısını ekonomik durumu iyi olmayan insanlar da çalıyor.

Emine Öğe’nin herkesten bir ricası var.

Her atığın çöp olarak nitelendirmemesini isteyen Emine teyze, atıkları ayrıştırarak hem insanlığa hem de ülkemize fayda sağlayabileceğimizi hatırlatıyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

