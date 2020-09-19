Türk Hava Yolları’nın Ağrı ofisinde çalışan Satış Trafik Şefi Cafer Canşi, sosyal medyadan Köy Okulları Yardım Projesi başlattı. Yardımseverler bu çağrıyı cevapsız bırakmadı.

Çocuklar derslerinden geri kalmasınlar diye köy köy dolaştı. İmkanı olmayan öğrencilere tablet bilgisayar dağıttı, internet paketi hediye etti.

"Tablet projemizle şu ana kadar 160 tane tablet dağıttık" diyen Canşi, şunları söyledi:

"Destek buldukça daha fazla sayıda çocuğumuzu uzaktan eğitim ile buluşturacağız. 6 yıllık süre içerinde yüz binden fazla çocuğumuza destek olduk eğitimlerine katkı sağladık. Okulların tadilatını yaptık. Kütüphaneler yaptık."

Proje devam ediyor

Gelen yardımlarla imkanları kısıtlı, hayalleri büyük 160 çocuğun yüzü güldü. Hediye tabletler çocuklara ulaştırıldı.

Tablet hediye edilen çocuklardan biri de ortaokul öğrencisi İslam. Ağrılı öğrenci çalışıp öğretmen olacağını söyledi.

Yardımlarını bağışçıların desteklediği proje devam ediyor.