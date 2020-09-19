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Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de son 24 saatte 1538 yeni vaka tespit edildi, 68 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1312 artarak 266 bin 117'ye yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 97 bin 416 COVID-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 68 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1432 oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 19:19
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