Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolorado eyaletinde kar yağışı etkili oluyor.

Denver Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanlar da kar keyfi yaşıyor. Bakıcılarının serbest bıraktığı aslanlar zıplıyor, oradan oraya koşuyor. Arada heyecandan ayakları kaysa da, kar keyfinden hiç geri kalmıyorlar.

Su samuru yüzme dersi alıyor

Chicago'daki hayvanat bahçesindeki su samurunun adı ise Pascal. Onun adı internet üzerinden kullanılan 18 bin oy ile belirlendi. İki aylık Pascal, şimdi yüzme dersleri alıyor, suya alıştırılıyor.

Bir süredir özel bakıma ihtiyaç duyan Pascal'ın çok yakında yeniden ailesine kavuşması bekleniyor.

Salgın hayvanları da etkiledi

Koronavirüs salgını, hayvanları da yalnız bıraktı. Çekya’da hayvanat bahçeleri salgın nedeniyle yalnızlık çeken şempanzeler için harekete geçti.

Şempanzelerin kafeslerinin önüne dev ekranlar kuruldu. Böylece iki ayrı hayvanat bahçesinde yaşayan şempanzeler birbirlerini izliyor. Gündelik yaşamlarına ortak oluyor. Adeta sinema izleme keyfi yaşıyor.