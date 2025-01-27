Halk müziği sanatçısı Rıza Konyalı son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı'nın cenazesi ailesi tarafından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Hatay Murat Reis Camisi'ne getirildi.

Konyalı için burada öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Sanatçının oğlu Elvan, torunları Keremcan ve Beril Konyalı taziyeleri kabul etti.

Konyalı'nın cenazesi, namazın ardından defnedilmek üzere Seferihisar Yeni Mezarlığına götürüldü.

Birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşmıştı

Konya'nın Dolapcami Mahallesi'nde 1933'te dünyaya gelen 2 çocuk babası Konyalı, müziğe cura çalarak başladı. Çocuklarındaki yeteneğini fark eden ailesi o dönem evlerindeki 2 atı satıp küçük Rıza'ya bağlama aldı.

Askerlik dönüşü İzmir'e yerleşen sanatçı, sesi ve bağlamadaki hüneriyle kısa sürede dikkatleri üzerinde topladı. Bir tanıdığının vasıtasıyla İstanbul'da ilk taş plağını dolduran Konyalı, Ferdi Tayfur, Müzeyyen Senar, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Mustafa Keser, Neşe Karaböcek gibi birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı.

Hayat arkadaşı Ecmel Konyalı'nın, vefatının ardından 2019'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki huzurevine yerleşen Konyalı, ilerlemiş yaşına rağmen bağlamayı elinden bırakmayarak huzurevi sakinlerinin "müzik" isteğini de yerine getiriyordu.

Besteleri ve söylediği türkülerle tanınan Konyalı, kariyeri boyunca 450 taş plak çıkardı.