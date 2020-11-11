Kavak yaprakları sarıya, söğütler kızıla dönüşüyor. Doğa sonbaharın son günlerinde renk cümbüşüyle dikkat çekiyor.

Dağlar şehri Hakkari'de doğa, kış öncesi görsel zenginlik sunuyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Şemdinli ilçesinde dağların eteklerinde ağaçlar rengarenk yapraklarını döküyor.

Yöre halkı bir yandan kışlık odunlarını toplarken bir yandan da eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Göz dolduran ağaç yapraklarına çağlayan dereleri de eşlik ediyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Haber: Burak Dündar

Kamera/Drone: Faruk Yağız