Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de doğa kış öncesi renk cümbüşü sunuyor
Sonbaharla birlikte doğada renk cümbüşü yaşanıyor. İhtişamlı dağlarıyla bilinen Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki görsel zenginlik göz doldurdu.
Kavak yaprakları sarıya, söğütler kızıla dönüşüyor. Doğa sonbaharın son günlerinde renk cümbüşüyle dikkat çekiyor.
Dağlar şehri Hakkari'de doğa, kış öncesi görsel zenginlik sunuyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şemdinli ilçesinde dağların eteklerinde ağaçlar rengarenk yapraklarını döküyor.
Yöre halkı bir yandan kışlık odunlarını toplarken bir yandan da eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Göz dolduran ağaç yapraklarına çağlayan dereleri de eşlik ediyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Haber: Burak Dündar
Kamera/Drone: Faruk Yağız
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