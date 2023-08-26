Hafızlık yarışması bölge birincisi Zeynep Arslanboğa'ya ödül

17 Ağustos 2023 tarihinde Aydın'da gerçekleştirilen Ege Bölgesi Finali'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık yarışmasında Kütahya'nın gururu olan Zeynep Arslanboğa, ilçe müftülüğünde Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın elinden ödülünü aldı.

Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, genç hafıza Zeynep'e birinci olduğu Ege Bölgesi Finali'nde elde ettiği başarıdan dolayı ödülünü takdim etti. Asan, ödül töreninde yaptığı açıklamada;

“Öğrencimiz Zeynep Arslanboğa daha önce de Kuranı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Türkiye ikincisi olarak bizlere anlamlı bir mutluluk yaşatmıştı. Hocalarının destekleri Kavaklı Kuran Kurslarındaki eğitimin neticesi olarak inşallah bu senede hafızlık Türkiye finalinde bölgemizi temsil edecek. 17 Ağustosta aydında yapılan bölge yarışmasında Kütahyamızı başarı ile temsil etti, birinci oldu. Tavşanlılı vatandaşlarımızın Kur’an hizmetine destek veren hayırseverlerimizin katkıları çok büyük onlara teşekkür ederim. Ama bu başarının arkasında gizli kahramanlarımız var. Kavaklı Kur’an Kursumuzda öğretimi deruhte eden Kuran Kursu öğreticilerimizi ve öğrencimizin hocalarına da teşekkür ederim. Cenabı Hak’tan temennimiz Zeynep öğrencimiz gibi öğrencilerimizin sayılarını artırsın. Ömrünü Kuran'a vakfeden gençlerimizin sayısını artırsın. Türkiye finalinde inşallah öğrencimiz için başarı temenni dilek ve duaları bekliyoruz inşallah”