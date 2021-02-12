Hafız Abdullah Nazırlı, genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesinde bugün yaşamını yitirdi.

6 çocuk babası Nazırlı'nın cenazesi, yarın saat 14.00'te İzzetpaşa Camii'nde kılınacak namazın ardından Harput Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedilecek.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nazırlı'ya Allah'tan rahmet diledi.

"Elazığımızda sayısız hafız ve ilim sahibi insanı yetiştiren Hafız Abdullah Nazırlı'yı 107 yaşında dar'ül-bekaya uğurlamanın hüznü içindeyiz. Müstesna büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum."

Elazığ’ ımızın sayısız hafız ve ilim sahibi insanı yetiştiren,

Kurra Hafız Abdullah NAZIRLI’ yı, 107 yaşında F SEKİN Şehir Hastanesi’ nde,

dar’ ül- bekaya uğurlamanın hüznü içerisindeyiz.



Müstesna büyüğümüze Allah’ tan rahmet, ailesi ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/p78vFvR6Nv — Erkaya YIRIK (@erkayayirik) February 12, 2021

Bakan Koca'dan paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hafız Abdullah Nazırlı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, paylaşımında, "Alimin ölümü âlemin ölümü gibidir. Ömrünü Allah yolunda hizmet etmeye vakfetmiş Elazığımızın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı Hocamız 107 yaşında rahmet-i Rahman'a kavuştu. Mekanı cennet, ruhu şâd olsun" sözlerine yer verdi.