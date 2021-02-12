Esed rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle iki yıl önce yerinden edilen Muhammed Kıteyş, sığındığı kampta çadırdan oyuncak dükkanı açtı.

Çadır kentine sığınan çocukların hayallerini süsyeleyen oyuncakçı dükkanını açan Kıteyş, yerinden edilen çocukların acılarını oyuncakların dahi dindiremeyeceğini vurguladı.

"Kısa süreliğine de olsa yaşadığım acıları unutturuyor"

Kıteyş, dükkanı borç alarak açtığını belirterek, "Oyuncak dükkanı beni rahatlatıyor. Kampın çamurundan ve tozundan uzaklaştırıyor. Kısa süreliğine de olsa yaşadığım acıları unutturuyor" dedi.

"Çadırlardaki tüm çocukların oyuncakları olmasını isterim"

Futbol topu almak istediğini belirten 10 yaşındaki Adnan Muhammed de "Sadece benim değil, çadırlardaki tüm çocukların oyuncakları olmasını isterim" dedi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.