Daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan beyaz gelincik, fare ve kuş yumurtaları ile besleniyor.

Yer altında yaşadığı için görüntü alınması çok zor olan hayvan türlerinden olan beyaz gelincik, uzun gövde ve kuyruğuyla çok hızlı hareket ediyor. Ayrıca çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine sahip.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü üyesi Metin Aydın, Dibekli köyünde doğa yürüyüşü yaptığı sırada beyaz gelinciği fark etti. Aydın, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan beyaz gelinciği fotoğrafladı.

Aydın'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı gelincik, çok sayıda takipçinin ilgi odağı oldu.

Sansargiller ailesinden olan beyaz gelincik, Hakkari merkeze bağlı Medrese Mahallesi'nde yaşayan Mücait Şahin tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Sayıları her geçen gün azalan beyaz gelinciği görüntülemeyi başardığını belirten Şahin, hayvanın çok hızlı hareket ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA