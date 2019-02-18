Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ameliyatla, biyonik kulağın (koklear implant) bir parçası 2,5 yaşındaki Sırma'nın iç kulağına konuldu.

Bir ay sonra ses alıcısı, kablo ve mikrofondan oluşan dış parça da kulak arkasına yerleştirildi. Ardından seslerin iç kulaktan beyne iletimi başlatıldı.

Sırma, kulak arkasına bağlanan cihaza gönderilen ilk sese ağlayarak tepki verdi. Duyduğu ses karşısında şaşıran Sırma'nın tepkisi üzerine, annesi ve diğer yakınları gözyaşlarını tutamadı.

"Seslere alıştıkça yaşıtlarını yakalayacak"

Hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Ferit Akıl, ameliyatta, iç kulağında sorun bulunan çocuğa koklear implant taktıklarını söyledi.

"İşitmenin hiç olmadığı çocuklara, belli bir yaş seviyesinde işitme cihazından faydalanamadıkları için biyonik kulak ameliyatı yapıyoruz. İç kulağa gönderdiğimiz elektrotlar sayesinde elektriksel enerjiyle duymalarını sağlıyoruz."

Cihazın takılmasından sonra Yaren’in seslere tepki vermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Akıl, şöyle konuştu:

"Çocuğun ilk sesi düşük duyması için cihazın dış ünitesini taktık. Çocuğa ilk başta düşük seviyede ses verildi, işittiği fark edildi. Ağlayarak ve cihazı tutarak tepki verdi. Konuşma süreci yeni doğan bir çocuk gibi. Zaman içinde bu sesleri duydukça, seslere alıştıkça inşallah yaşıtlarını yakalayacak. Hem işitme hem konuşmada istediğimiz seviyeye gelecek."

Aileler fark ettikleri anda hastaneye başvurmalı

Ferit Akıl, ailelerin çocuklarda işitme kaybını fark ettikleri anda hastaneye başvurması gerektiğini anlattı.

Beynin gelişim süreci olduğundan bahseden Akıl, "6 yaşından sonra ses gitse de çocuğun onu anlamlandırması çok zor olur. Onun için erken dönemde ameliyat, çocuğun seslere alışması ve bunu konuşmaya dönüştürmesi açısından olmazsa olmazdır. 10 yaşında takılan cihazın çocuğa hiçbir faydası olmayacak. 6 yaşından sonra da faydası yok denecek kadar az" dedi.

Yeni doğan bebeklere ailelerin mutlaka işitme testi yaptırması gerektiğini belirten Akıl, "Bizim için en güzel şey çocukların duyuyor ve mutlu olmasıdır" diye konuştu.

"Beni duyacak olması çok güzel"

Yaren'in annesi Sibel Sırma ise 1,5 yaşına kadar çocuklarındaki durumu fark edemediklerini söyledi.

Durumu anlayınca hemen hastaneye başvurduklarını belirten Sırma, şunları anlattı:

"Testten sonrasında duymadığını öğrendik. Daha sonra ameliyat oldu. İlk duyduğunda korktu, sonra sakinleşti. Cihazı sahiplendi. Bana bile dokundurtmuyor. Sürekli eli kulağında söylediklerimizi dinliyor. Bana 'anne' diyebilecek. Beni duyacak olması çok güzel."

Kaynak: AA