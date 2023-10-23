Açık 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 23.10.2023 17:07

'GSB EDU Web Sitesi' hayata geçirildi

Gençlerin eğitim ve kariyer gelişimine katkı sağlayacak "GSB EDU Web Sitesi" hayata geçirildi.

'GSB EDU Web Sitesi' hayata geçirildi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Spordan sanata, mesleki yaşamdan dijital yaşama kadar hayat boyu öğrenme becerilerinizi geliştirebileceğiniz GSB Eğitim-Deneyim-Uygulama Portalı sizlerle buluşmaya hazır. Öğrenmeye doyamayacağınız GSB EDU yayında." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından (GSB) yapılan açıklamaya göre ise eğitimlerin ücretsiz sunulacağı proje kapsamında GSB'ye bağlı tüm tesisler, birer eğitim birimine dönüştürüldü.

Spor ve gençlik kategorilerinde 475 eğitim içerik, 81 ilde 7 binden fazla eğitmen ve antrenörle yüz yüze sunulacak. Eğitimler, gençlik merkezleri, GSB yurtları ve spor tesislerinde verilecek. Eğitimleri tamamlayan katılımcılar, GSB onaylı sertifikalara sahip olacak.

Uzaktan ve dijital eğitimlere "edu.gsb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği gibi Birol Güven, Altan Erkekli, Pelin Çift, Nevzat Tarhan, Uğur Derman ve Erol Parlak gibi ünlü mentörlerin, hayat deneyimleri ile tecrübelerini paylaştığı 7 ila 10 haftalık ders programını içeren videolu eğitimlere, "Mentörüm Hayat Becerileri Programı"ndan da ücretsiz erişilebilecek. Videolu eğitimlerin sonunda da gençler, katılım belgesi alabilecek.

Uzaktan eğitim portalında yer alan 3-5 dakikalık, risk yönetimi, duygu yönetimi, zaman yönetimi, dijital okuryazarlık ve analitik düşünme gibi 42 başlık altında bulunan mikro öğrenme videolarıyla kariyer yaşamını ve günlük hayatı kolaylaştıracak yüzlerce kişisel gelişim eğitimleri de erişime açıldı.

Kamu kurumlarıyla ortak eğitimler yapılacak

GSB; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi "Ulusal Staj Programı", "Yetenek Tv" ve "e-insan", Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi "e-Kaynaklar", BTK Akademi "Dijital Yetkinlikler", KOSGEB "Girişimcilik Eğitimleri", MYK "EUROPASS Eki" ve Anadolu Ajansı'na (AA) yönelik sayfalarda gençlerin eğitimiyle ilgili faaliyetleri kurumlarla birlikte yürütecek.

BTK dijital beceriler ve siber güvenlik eğitimlerini tamamlayan katılımcılar, üst düzey eğitimler için GSB Kampı'na davet edilecek. KOSGEB iş birliğiyle düzenlenecek girişimcilik eğitimini tamamlayanlar ise daha sonra iş fikri kampına katılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin veri tabanı da yine ücretsiz olarak gençlerin erişimine sunulacak.

ETİKETLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sıradaki Haber
Antalya'da 275 bin ev Türk bayraklarıyla süslenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasında ikinci evre sona erdi
17:32
İsrail ordusu, Lübnan sınırında bir “hücreyi” vurduğunu duyurdu
17:31
AB, Orta Doğu Barış Sürecini canlandırmak için uğraşacak
17:30
Esenyurt’ta bir apartmanda yangın: 4 kişi tedavi altında
17:21
İsrail ile çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın güneyinde 19 binden fazla kişi yerinden oldu
17:18
Dışişleri Bakanı Fidan Tahran’da
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 17'nci gününde devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 17'nci gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan çocuk babasına veda etti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan çocuk babasına veda etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ