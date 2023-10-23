Açık 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.10.2023 13:32

İstanbul, Cumhuriyet Bayramı için Türk bayraklarıyla süslendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul bayraklarla süslenmeye başlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinliklerine ilişkin "Nasıl çocuklarımıza doğum günü kutlaması yapıyorsak, Cumhuriyetimizin doğum gününde de şehirlerimizi süslememiz gerekiyor" dedi.

İstanbul, Cumhuriyet Bayramı için Türk bayraklarıyla süslendi
[Fotograf: AA]

Bu kapsamda Fatih'te düzenlenen süsleme etkinliğine katılan Vali Gül, yaptığı açıklamada, sözlerine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek başladı. Yapılanların zulüm olduğunu vurgulayan Gül, saldırıların insanlığın vicdanını sızlattığını söyledi.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının arifesinde olduklarını belirten Gül, "Türkiye Yüzyılı'na başlamak üzereyiz. Cumhuriyet son yüzyıldaki en önemli kazanımlarımızdan birisi. Bir hafta sonra inşallah 29 Ekim'e girmiş olacağız ve ikinci yüzyıla, yani Türkiye Yüzyılı'na başlayacağız. Nasıl çocuklarımıza doğum günü kutlaması yapıyorsak, nasıl evlenen çocuklarımıza çok güzel düğünler yapıyorsak, Cumhuriyetimizin doğum gününde de şehirlerimizi süslememiz gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul, Cumhuriyet Bayramı için Türk bayraklarıyla süslendi

Fatih Belediyesi ve öğrencilerle birlikte bayraklarla şehri süslediklerini ifade eden Gül, vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lerle birlikte İstanbul genelinde de aynı uygulamayı yapacaklarını ifade etti.

Vali Gül, provaların hafta içine alınması ve İstanbul'daki etkinliklere ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde etkinlikleri İletişim Başkanlığımız koordine ediyor. İletişim Başkanlığımızın çizdiği bir yol haritası var. İstanbul'umuzda da şimdiye kadar irili ufaklı yaklaşık 1000 civarında etkinlik gerçekleştirildi. Hedefimiz yıl sonuna kadar bu etkinlikleri 5 bin civarında bitirmek. Bu etkinliklerde sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar… Aslında Cumhuriyet hepimizin ortak değeri. Dolayısıyla etkinliklerde herkes kendi alanında katkı sunmuş oluyor. Provaları yapıyoruz. Vatandaşlarımıza az da olsa sıkıntı oluşturduğumuzun farkındayız. Ama her sene 100. yıl kutlanmıyor. Her yıl Cumhuriyet bu kadar coşkulu kutlanmıyor. Onların hoşgörüsüne sığınıyoruz."

İstanbul, Cumhuriyet Bayramı için Türk bayraklarıyla süslendi

Açıklama sonrası Vali Gül ve beraberindekiler caddedeki esnafa bayrak dağıttı.

Programa, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve öğrenciler katıldı.

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul
Sıradaki Haber
Hatay'da 350 litre sahte içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:37
Hatay'da 8 bin 248 küçük sikke ele geçirildi
14:23
Gazze'de 57 sağlık personeli öldürüldü, 12 hastane hizmet dışı
14:21
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri kargo uçağı Mısır'a ulaştı
14:18
ABD'de Filistin'e destek gösterisinde, bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürdü
14:17
İsrail'in Gazze saldırılarında yıkılan cami sayısı 32'ye yükseldi
14:15
ABD'li araştırmacılar, yapay zekadan faydalanarak kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
Gelincikler "resmen" eve girmeye başladı
Gelincikler "resmen" eve girmeye başladı
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'de yerleşim yerlerini bombaladı
İsrail Gazze'de yerleşim yerlerini bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ