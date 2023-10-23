Anadolu Feneri açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, içerisinde 6 kişinin bulunduğu 9 metre boyundaki teknenin Anadolu Feneri açıklarında sürüklendiği belirtildi.
Tekne KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Poyrazköy'e emniyetle yanaştırıldı.
Anadolu Feneri açıklarında sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Poyrazköy'e emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/ymMCepRBC4— KEGM (@kiyiemniyet) October 23, 2023