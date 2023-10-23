Açık 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.10.2023 12:11

Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı

Elazığ'da ruhsatsız 15 tüfek ve 37 tabanca ile mühimmat ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız 6 pompalı tüfek, 9 tüfek, 26 aynı seri numaralı kayıt dışı kurusıkı tabanca, 11 tabanca, 612 fişek, 47 pompalı tüfeğe ait dolu kartuş, 10 boş kovan, 87 tabanca şarjörü, 4 tüfek şarjörü, tabanca ve şarjör yapımında kullanılan 114 tetik, tabanca gövdesi, sürgü, namlu, 121 namlu ve tabanca açılımında kullanılan alet, kesici alet, saksı içerisinde ekili ot esrar, 5 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Elazığ Silah Kaçakçılığı
Sıradaki Haber
Malatya'da 157 deprem konutu kasımda teslim edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:54
Anadolu Feneri açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi kurtarıldı
12:41
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
12:42
2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamlandı
12:36
Türk Kızılay'ın Gazze'deki aşevinde yeniden sıcak yemek çıkıyor
12:16
Bakan Tunç: Terör örgütlerinin kökünü kurutma konusunda kararlıyız
12:10
İsrail ordusunun Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 85'e yükseldi
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
FOTO FOKUS
İsrail, Kudüs Hastanesi çevresini vurdu
İsrail, Kudüs Hastanesi çevresini vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ