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Türkiye
TRT Haber 23.10.2023 11:54

Ankara'da DEAŞ operasyonunda 33 gözaltı

Ankara’da silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 39 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ operasyonunda 33 gözaltı
[AA (Arşiv)]

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik 39 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 39 şahsın yakalanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 31’i Irak, 2’si Suriye uyruklu 33 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

 

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