Antalya'da 275 bin ev Türk bayraklarıyla süslenecek

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 100. yıl dolayısıyla kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve iş insanlarının katkılarıyla özel bir kutlama programı hazırladıklarını söyledi.

Cumhuriyet coşkusuna herkesi dahil etmek istediklerini belirten Şahin, coşkuyu Antalya'da yaşayanların evlerinden, kente gelenlerin de havalimanından itibaren hissedeceklerini kaydetti.

Kent merkezindeki 275 bin öğrenciye Türk bayrağı hediye edildiğini anlatan Şahin, "275 bin pencereden, evden Türk bayrağı dalgalandırılacak, Antalya bir 'bayrak kent' olacak. Bu bizim için en önemli etkinliklerden bir tanesi." dedi.

"Türkiye Yüzyılı"nın ateşini Mete Gazoz yakacak

Program kapsamında 28 Ekim gecesi, Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un, Çıralı Yanartaş'ta "Türkiye Yüzyılı"nın ateşini yakarak startı vereceğini belirten Şahin, 29 Ekim'de ise Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu yapılacağını bildirdi.

Aynı gün 500 dronun gökyüzünü süsleyeceğini, deniz kortejiyle mavi suların renkleneceğini aktaran Şahin, geleneksel fener alayı düzenleneceğini, kent merkezinde ve ilçelerde birbirinden değerli sanatçıların konser verileceğini kaydetti.

Bu yıl Cumhuriyet resepsiyonun da geniş katılımlı olacağını vurgulayan Şahin, "Bin kişilik davetiye hazırladık, sadece protokol değil, tüm kesimden insanlar olsun istedik. İçlerinde tüccarlarımız, tarımla uğraşan vatandaş, esnaf, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, turizmciler var." ifadesini kullandı.

Kentteki 20 caddenin süsleneceğini kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Hedefimiz Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm Antalyalılara ve misafirlerimize yaşatmak. Yaptığımız etkinliklerle kalıcı olmak ve 100. yılı unutturmamak istiyoruz. Antalya'ya gelen milyonlarca turist var. Havalimanından çıktıkları andan itibaren bu şehirde bir olağanüstülük olduğunu, Antalyalıların Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları için seferber olduğunu hissedecekler. 'Bu şehirde bir şeyler var, bir farklılık var' diyecekler. Cumhuriyetimizin sembolize ettiği değerleri yaşatmak için ortaya koyduğumuz iradeyi herkese, tüm dünyaya haykırmış olacağız."

Şahin, yıl boyunca da 100 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını sözlerine ekledi.