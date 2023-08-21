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Yaşam
DHA 21.08.2023 11:13

Görme engelli kütüphane sorumlusu, 13 yılda 35 bin kitabı dijitale aktardı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) kütüphanesinde görev yapan görme engelli Sarper Arıkan, 13 yılda 35 bin kitabı görme engelliler için dijitale aktardı. Arıkan, geliştirdiği yazılımla da 5 bin kitabı, Türkiye genelindeki görme engellilerin kullanımına sundu.

Görme engelli kütüphane sorumlusu, 13 yılda 35 bin kitabı dijitale aktardı
[Fotograf: DHA]

Görme engelli Sarper Arıkan, AÜ kütüphanesinde 2010 yılından bu yana görev yapıyor. Engelli Öğrenci Birimi Yardımcı Teknolojiler ve Kütüphane Sorumlusu olan Arıkan, görme engelli öğrencilerin kaynak sorunu yaşadığını tespit edince harekete geçti.

Kütüphanedeki kitapları tek tek inceleyen Arıkan, öğrencilerin kullanımına sunmak için kitapları dijitale aktarmaya başladı.

Görme engelli kütüphane sorumlusu, 13 yılda 35 bin kitabı dijitale aktardı

Zaman zaman üniversite öğrencilerinin destek verdiği dijitale aktarma işlemi, 13 yılda 35 bin kitaba ulaştı.

35 bin kitabı görme engelli üniversite öğrencilerinin hizmetine sunan Arıkan, yazılımla da yakından ilgilenmeye başladı. Günlük hayatta kullandığı yardımcı teknolojilerden de yola çıkan Arıkan, pandemi döneminde yazılımla ilgili eğitim aldı. Arıkan, üniversitenin web sitesine kendi yazdığı yazılımı entegre ederek, taranan 35 bin kitaptan 5 binini Türkiye geneline açtı.

Görme engelli kütüphane sorumlusu, 13 yılda 35 bin kitabı dijitale aktardı

"Adım sayısı, saat yönünü kılavuz alan yazılım"

Görme engeli bireyler, kimlik numaraları ve engelli raporları ile sisteme giriş yaptıktan sonra 5 bin kitaptan faydalanabiliyor.

Sarper Arıkan, kampüste görme engelli öğrencilerin kolayca faydalanması için adım sayısı ve saat yönünü kılavuz alan bir başka yazılım daha geliştirdi. Bu yazılımı da yine görme engelli öğrencilerin kullanımına sundu.

Ayrıca bedensel engellilerin bilgisayarı sesli komut ile kullanmaları için de bir yazılım geliştiren Arıkan, rutin mesaisinde bilgisayar ve diğer ofis araçlarını rahatlıkla kullanabiliyor.

Özel bir sistem sayesinde ekrandaki her görselin sesli betimlemesi ile bilgisayarı kullanan Arıkan, mesaisi bittikten sonra kimseden yardım almadan evine de gidebiliyor.

Görme engelli kütüphane sorumlusu, 13 yılda 35 bin kitabı dijitale aktardı

"5 bin kaynağı, 2 yılda sisteme yükledim"

13 yıldır yaptığı çalışmalarla öğrencilere katkı sunmaktan mutlu olduğunu, aldığı ödüllerin de kendisini sevindirdiğini söyleyen Sarper Arıkan, "Türkiye genelinde kullanıma sunulan 5 bin kaynağı, 2 yılda sisteme yükledim. Ancak 2010 yılından bu yana 35 bin kaynağı sisteme aktarabildim. Yüklemeye de devam ediyoruz. Görme engelli bireylerin kitap indirebilecekleri yazılımı da geliştirdim ve bu sisteme yine kitap yüklemesi yapıyoruz. Üniversitemizin web sitesinden görme engelli arkadaşlarımız ulaşabiliyor" dedi. 

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