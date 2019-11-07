Ağrı'da bir araya gelen üniversiteli gençler, projelerine destek veren deneyimli kuaförler eşliğinde, köylerdeki bakıma muhtaç hastaları tıraş ederek hayır dualarını alıyor.

"Merkezim Her Yerde, Köylerde Gülen Yüzler" adlı proje kapsamında bir araya gelen Ağrı Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler, il ve ilçelerdeki en ücra köyleri ziyaret ederek hasta ve yaşlılarla bir araya geliyor. Gençler, projeye gönüllü destek veren deneyimli kuaförler eşliğinde, rahatsızlıkları nedeniyle köyden çıkamayan bakıma muhtaç kişileri tıraş ederek hayır dualarını alıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Yaşlıları unutmamak, en önemli görev"

Gençlik lideri Cihangir Aslan, sürekli köylere giderek vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Genelde uzak köyleri tercih ettiklerini belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Köylerdeki yaşlı amcalarımızın şehir merkezine gidiş gelişlerinin zor olduğunu biliyoruz. Gönüllü kuaförler eşliğinde yaşlı ve yatalak vatandaşları evlerinde ziyaret edip tıraş ediyoruz. Gençlerimizi geleceğe hazırlayan yaşlılarımızı unutmamanın da en önemli görevlerimizden biri olduğuna inanıyoruz. Hem gençlerimiz çok mutlu oldu, hem de yaşlılarımız inanılmaz derecede motive oldu."

[Fotoğraf: AA]

"Hem onlar mutlu oluyor hem de biz"

Projeye gönüllü dahil olan kuaför Serhat Turgutalp ise projeye katıldığı için mutlu olduğunu anlattı. Köy köy gezerek yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret edip tıraş ettiklerini aktaran Turgutalp, şunları söyledi:

"Yaşlı ve yatalak amcaları evlerinde tıraş ediyoruz. Bugün il merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Uçarkaya köyündeyiz. Yaşlı amcalarımızı evlerinde ziyaret edip onların saç ve sakal bakımını yaptık. Hem onlar mutlu oluyorlar hem de biz. Her hafta gezerek yatalak amcalarımızı ziyaret etmek istiyoruz. Gönüllü olduğumuz için bizimde hoşumuza gidiyor. Çoğu zaman bu tür etkinlikler yapıyoruz."

Köylülerden 66 yaşındaki Süleyman Kiraz da ilk defa köylerine üniversiteli öğrencilerin geldiğini belirterek onları evlerinde ağırladıklarını ve gönül birlikteliği kurarak hoş vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Yaşlandığı için il merkezine gidip gelmekte zorluk çektiğini ifade eden Kiraz, evine kadar gelerek kendisini tıraş eden öğrencilere teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA

