Genç boksör annesinin hatırası için Avrupa'da madalya mücadelesi verecek

Annesinin yapmasını istediği dövüş sporlarına üç yıl önce onu kaybettikten sonra başlayan Gamze Soğuksu, katıldığı ilk turnuvada Türkiye şampiyonu oldu.

Avrupa kulvarında annesinin hatırası için ter dökecek

Rusya'daki Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası'na gidecek sporcular arasına seçilen Gamze, 8 Ekim'de başlayacak şampiyonada 46 kiloda madalya için mücadele edecek.

Gamze, Avrupa kulvarında yumruklarını, kendine güç veren annesinin hatırası için sallayacak.

"Bir anda boks hayatım oldu"

Gamze Soğuksu, üç yıl önce okulda tanıştığı antrenörü İbrahim Gündoğdu'nun kendisini boks yapmaya davet ettiğini söyledi.

Teklifi kabul ettiğini ve "Birkaç ay gider sıkılırsam bırakırım" diye düşünerek bu spora başladığını anlatan Gamze, "Bir anda boks hayatım oldu. Yoğun bir çalışma sürecine girdim. Her gün boks antrenmanlarına gidiyorum. Okuluma herhangi bir olumsuz etkisi olmuyor. Boks yaptıkça kendime güvenim artıyor. Boks bana güç veriyor" ifadelerini kullandı.

Annesinin dövüş sporları ile uğraşmasını çok istediğini anlatan Gamze, şöyle konuştu:

"Annem üç yıl önce hayatını kaybetti. Küçüklüğümden beri benim dövüş sporları ile uğraşmamı istiyordu ama o yaşarken olmadı. Annem vefat ettikten iki ay sonra İbrahim hocayla tanıştım ve boksa başladım. Severek devam ediyorum. Spor bana güç veriyor. Annem için daha çok çalışıyorum. Avrupa'da annem için dövüşeceğim. Madalya kazanmak için mücadele edeceğim."

"İlk deneyimimizde İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyoruz"

Milli boksörün antrenörü İbrahim Gündoğdu ise aynı zamanda Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı'nda antrenörlük yaptığını belirterek, "Kampta sporcum Gamze'nin de bulunması mutluluk verici. Gamze ile 3 yıldan beri Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü imkanları ile çalışıyoruz" dedi.

Gamze'den ümitli olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Kızımız iki yıl sadece antrenmanlara katıldı. İki yıllık hazırlığın ardından bu yılın başlarında katıldığı ilk şampiyonada birinci oldu. Şimdi de ilk Avrupa şampiyonasına gidiyor. İlk deneyimimizde İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA