Gelin görümce Erciyes eteklerindeki atıl ata topraklarını çilek bahçesine dönüştürdü

Hacılar Sakar Çiftliği Mahallesi'nde oturan Demet Usta ve görümcesi Nazan Dalmaz, yaptıkları araştırmalar sonucu atalarından miras kalan atıl durumdaki araziye komşularından etkilenip çilek ekmeye karar verdi.

Gelin görümce, Erciyes eteklerinde bulunan atıl durumdaki 2 dönüm araziyi kendi gayretleriyle temizleyip düzenleyerek çilek bahçesine çevirdi.

Ev işlerinin yanında çilek üretimi yapmaya başlayan gelin görümce, aile bütçelerine katkı sağlamaya başladı.

Demet Usta, çilek yetiştiriciliğinin yanında ev işlerini yaptığını ve besicilikle uğraşan kocasına da yardım ettiğini söyledi.

Görümcesini "abla" olarak gördüğünü belirten Usta, şunları kaydetti:

"Hep bir şeyler yapmak istiyorduk aslında ama sonunda çileğe karar verdik. Her zaman birbirimize yardımcı oluyoruz. Çok güzel. Fikir alışverişi yapıyoruz. Hem ailevi hem iş anlamında güzel anlaşıyoruz. Her iş gibi çilek işi de zahmetli. Özellikle ev işlerinin yanı sıra anne ve eş sorumluluğu bunlara eklenince çilekle uğraşmak zahmetli oluyor. Sabah 5.00-6.00 gibi uyanmak zorunda kalıyoruz. Gece geç saatlerde sulama yapılıyor. Bununla ilgilenmek de tabii ki zaman alıyor ama başarmaya çalışıyoruz."

"Yıldızımız barışık"

Usta, üretimde ilk yılları olmasına rağmen memnun olduklarını ve çilekleri market, manav ve lokanta gibi yerlere sattıklarını dile getirdi.

Görümcesiyle iş yapmanın keyifli olduğunu ifade eden Usta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıldızımız barışık, aynı şeyleri düşünüyoruz. Bir de dünyada çok tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. İnsanlar birbirini sevmeli her zaman. Tabii ki keyif alıyoruz. Öncelikle evimizin yakınlarında çalışıyor olmak, yine evimizin içinde, ailemizin yanında olmak güzel. Atalarımıza minnettarız. Bu devirde böyle bir toprak alıp ya da kiralayıp bu işi yapabilmek maliyet gerektiren bir durum. Atalarımızdan, dedelerimizden bize miras kaldığı için anne ve babalarımız da aynı şekilde bunu devam ettirip bize bıraktıkları için hepsine teşekkür ederiz."

Nazan Dalmaz da çilek işi yapmayı kendisinin çok istediğini anlattı.

Kardeşinin ve görümcesinin çok destek olduğunu aktaran Dalmaz, "Birlikte çok güzel oluyor. Burası 2 dönüm. Bu daha ilk senemiz. Fideler de bu sene dikildi. Çok severek yapıyorum. Sabır isteyen ve gayret isteyen bir iş. Pes etmeyeceksin, pes ettiğin anda küser. Hem bu işi seviyorum hem de ekstra aileme ekonomik faydam oluyor" diye konuştu.

Anne Meliha Usta ise kızının ve gelininin çok becerikli olduğunu, onlarla gurur duyduğunu söyledi.

Gelininin ve kızının çok iyi anlaştığını belirten Usta, "Bura boş, otluk alandı. Taşını toprağını toplayıp değerlendirdiler. Güzel bir iş yaptılar. Ben de çok mutluyum" dedi.