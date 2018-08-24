Geleneksel İslahiye üzüm ve biber festivali düzenlendi

İslahiye ilçesinde 50 bin dekar alanda tarımı yapılan üzümle, 2018 yılında 10 bin dekarda üretimi gerçekleştirilen biber için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle İslahiye Belediyesi'nce gerçekleştirilen Üzüm ve Biber Festivali yoğun ilgi gördü.

Festivalin açılışına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Jandarma Bölük Komutanı İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yaptığı konuşmada, İslahiye’de yetişen üzüm ve biberi yeterince tanıtımının yapılamadığından yakınarak, üzümü ve biberi dünyaya tanıtmaları gerektiğini söyledi.

Vural, bu iki ürünün hak ettiği yere getirmenin çabası içerisinde olduklarını bu amaçla festival gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak ise ilçedeki tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi için desteklerine devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından "en güzel üzüm ve biber" yarışmalarında ürünleri dereceye giren 3 üreticiye hediyeler verildi.

Kaynak: AA