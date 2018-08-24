Anıtı görenler durup fotoğraf çektiriyor

Kelime anlamı olarak "güç, kuvvet, kudret sahibi" anlamına gelen, iki ok ve bir yayla simgelenen Kayı boyu için Bilecik Belediyesi'nce yaptırılan anıt, bulunduğu Bilecik-Söğüt karayolunda seyahat edenlerin ilgisini çekiyor.

Patenti Bilecik Belediyesi'ne ait "IYI"' amblemi bulunan 10 metre yüksekliğindeki Kayı Boyu Anıtı'nın çevresinde, Osmanlı tuğrası, Selçuklu devletinin simgesi Selçuklu Kartalı ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin ay yıldızlı bayrağı bulunuyor.

Anıt, Bilecik'e gelenleri tüm ihtişamıyla karşılıyor

Arkeolog Umut Özdemir, Kayı boyu damgası üzerinde yer alan iki ok ve bir yaydan oluşan simgede, yay anayı, sağında ve solunda yer alan okların ise savaşçı Alpleri temsil ettiğini söyledi.

Okun yaydan çıkmasının, anadan doğan evlatların birer savaşçı olacağını ifade ettiğini aktaran Özdemir, "Kayı boyu, Osmanlıların kuruluş dönemlerinde Balkanlar'ın fethinden büyük fayda sağlamıştır. Sultan II. Murad, soyunun bu boya ait olduğunu göstermek için de sikkelere IYI simgesi koydurtmuştur." dedi.

Yoldan geçenler durup fotoğraf çektiriyor

Anıt, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla çıktıkları yolculukta Bilecik-Söğüt karayolundan geçenlerin ilgisini çekerek, mutlaka durup fotoğraf çektirdikleri bir mekan haline geldi.

Erzurum'dan gelen Zafer Öztürk, Bozüyük'e giderken gördükleri anıt önünde durup fotoğraf çektirdiklerini belirterek, böylece güzel bir anı ölümsüzleştirdiklerini söyledi.

Bolu'dan gelen İngilizce öğretmeni Meral İhdit de Türk tarihine damgasını vuran kutsal topraklarda bulunmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, "Böyle bir anıtın yapılması insanların tarih bilincini daha da artıracak, merak edip araştıracaklardır. Çok güzel olmuş. Biz de yol kenarından geçerken durup fotoğraf çektirdik." dedi.

Kaynak: AA