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Bir asır önce Bingöl'den göç eden aile Mardin'de bayramlaştı

Bingöl Genç'ten yaklaşık bir asır önce Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfaya göç eden Seyfan ailesi mensupları Mardin Derik'e bağlı Dikmen köyünde bir araya gelerek bayramlaştı.

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Bir asır önce Bingölden göç eden aile Mardinde bayramlaştı

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'dan konvoy halinde köye gelen aile mensuplarının bayramlaşması köy meydanında uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkçe, Kürtçe ve Zazaca "hoşgeldiniz" yazılı pankart asılan köy meydanında misafirler için 50 küçükbaş hayvan kesildi, yöresel yemekler hazırlandı.

Taziye evinde, misafirhanelerde ve bazı evlerde kurulan sofralarda yemekler yendi, uzun süredir görüşemeyen akrabalar birbirleriyle hasret giderdi.

Bayramlaşmaya 5 bin kişi katıldı

Derikli Mehmet Tan, aile mensuplarının bir asır önce Bingöl'ün Genç ilçesinden göç ederek farklı şehirlere yerleştiklerini söyledi.

Çevre illere dağılmış akrabaların daha önce başka kentlerde, Mardin'de ise ilk kez bir araya geldiklerini belirten Tan, "Şu anda 5 bin kişi var bayramlaşmada. Aile olarak birbirimize bağlıyız. Bir sıkıntımız, taziyemiz olur, birbirimize destek oluruz. İyi günümüzde dar günümüzde hepsinde beraberiz." dedi.

"Birlikte rahmet ve bereket var"

Bingöl Seyfan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Açıkbaş ise aile büyüklerinden edindikleri bilgileri göre, yüzyıldan fazla bir zaman önce köylerinden başka illere göç ettiklerini kaydetti.

Açıkbaş, daha önce aile mensuplarıyla farklı yerlerde bir araya geldiklerini dördüncü buluşmalarını ise davet üzerine Derik ilçesine bağlı Dikmen köyünde yaptıklarını dile getirdi.

Bir atanın torunları olarak örf, adet ve kültürlerini yaşatmaya gayret ettiklerini vurgulayan Açıkbaş, "Biz ırk için buraya gelmedik. Evvela İslam kardeşliği için geldik, sonra da soydaş olduğumuz için geldik. Birlikte rahmet, bereket vardır. Ümit ediyoruz ki bu geleneğimiz burada da Bingöl'de de diğer illerde de bir hayra vesile olur. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Mardin, Derik, Bingöl, genç, seyfan ailesi
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