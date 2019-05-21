Doğa Derneğinin İzmir'in Gediz Deltası'ndaki biyolojik çeşitlilik izleme çalışmaları çerçevesinde, bölgedeki 297'nci kuş türü olan puflaya rastlandığı belirtildi.

Doğa Derneğin Gediz Deltası Proje Sorumlusu Eyüp Fatih Şimşek, binlerce canlı ve cansız varlığa ev sahipliği yapan Gediz Deltası'ndaki mayıs ayı gözlemlerinde yeni bir tür olan pufla kuşu ile karşılaştıklarını söyledi.

Şimşek, Kuzey Amerika, Avrupa kıyıları ve Sibirya'nın doğu kıyılarında yaşamlarını sürdüren puflaların genelde kalabalık gruplarda bulunduğunu, Türkiye'deki gözlem kayıtlarının da oldukça nadir olduğunu aktardı.

Pufla neslinin küresel ölçekte "tehlikeye düşebilir" sınıfında olduğuna dikkat çeken Şimşek, "Gediz Deltası için yeni bir tür olan pufla, deltada bugüne kadar görülen 297'nci kuş türü. Onun da Gediz Deltası'nın içinde yaşayan yüzlerce canlıyla beraber korunması için destek bekliyoruz" dedi.

"UNESCO Dünya Doğa Mirası'na dahil edilmedi"

Şimşek, deltanın nesli tehlike altında olan tepeli pelikan, Akdeniz foku ve caretta caretta deniz kaplumbağasının birlikte yaşadığı nadir alanlardan biri olduğunun altını çizdi.

Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç ise, akademisyenler tarafından hazırlanan bilimsel raporların, Gediz Deltası'nın dünya ölçeğinde değerli bir dünya mirası olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Başta Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilgili kurumlardan talebimiz Gediz Deltası'nın UNESCO listesine alınması için gerekli başvuruların yapılması. Böylesine değerli bir doğal alan, hiçbir zarar gelmeden yaşatılmalı, İzmir halkına ve gelecek nesillere UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak armağan edilmelidir. "

Kaynak: AA