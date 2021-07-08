İbrahim Yüzer, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi oldu.

Sağ kol ve bacağını kaybetti.

Ancak bu durum mutluluğuna engel olmadı.

Yüzer, tedavisinin sürdüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde evlendi.

[Fotoğraf: AA]

"Allah sevdiğime bağışladı"

Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, uzun zamandır Funda Nur Baykuş ile evleneceği günü beklediğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"Görevlerim icabıyla Türkiye'ye nadir geliyordum. Genelde yurt dışında görev yaptım. Bu sene zaten düğünümüz vardı, nasip bugüneymiş. Sevdiğim yanımda olduğu için mutluyum. Allah beni sevdiğime bağışladı. Gazilik de bir şereftir. Allah bunu bana nasip etti."

İki buçuk aylık zorlu tedavi sürecinin ardından mutluluğa kavuşan Gazi İbrahim Yüzer'i hayata bağlayan Funda Nur Baykuş da çok heyecanlıydı.

"İkinci hayatımıza başladık"

Funda Nur Baykuş da eşi taburcu edildikten sonra memleketleri Manisa'ya döneceklerini söyleyerek, "Beraber bir aile olarak Manisa'ya dönmek istedik. İkinci hayatımıza başladık. Beraber bu şekilde başlamak istedik. İbrahim'in eşi olmak, gazinin eşi olmak çok onur ve gurur verici. Çok heyecanlıyım" dedi.



Nikah töreni hastanenin kafeteryasında yapıldı.

Törene hastane personeli de katıldı

Gazi Yüzer ile Funda Nur Baykuş'un nikahını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı.



Çiftin nikah şahitleri, Piyade Albay Doğan Eren ile hemşire Meliha Aslı Dağdeviren oldu. Törene gazinin silah arkadaşları ve hastane personeli de katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Nikah töreninin ardından Yüzer çifti pasta kesti. Hediye töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Gazi Yüzer'in tedavisi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.