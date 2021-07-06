7'den 70'e tüm mahalleli kitaplarını alıyor, hep birlikte meydana yürüyor.

Çünkü her salı, işini gücünü bırakıp kahveye giden mahalle sakinleri için okuma saati başlıyor.

Okul Müdürü Kenan Sar, "Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu, Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri olarak sadece okuma yazma yetmez dedik. Beraber kitap okumak gerekiyor dedik. "Musalı Beraber Kitap Okur Her Salı" diye bir proje geliştirdik" dedi.

Mersin'in Musalı Mahallesi'ndeki etkinliğe öğrenciler öncülük yaptı.

Etkinlik 3 yıldır sürdürülüyor

Gençler ve yaşlılar, 3 yıldır haftanın bir gününü kitap okumaya ayırıyor.

Etkinlik, kuşaklar arasındaki diyaloğu da pekiştiriyor.

Okuma yazma bilmeyen mahalle sakinlerinin yardımına öğrenciler koşuyor.

Musalı sakinleri etkinliğin başka mahallelere de örnek olmasını istiyor.