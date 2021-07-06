Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 15:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mardin'de terör operasyonu: 29 gözaltı
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 29 şüpheli, özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada kalaşnikof tüfeği, ruhsatsız av tüfeği, terör örgütüne ait bez parçaları ve çok sayıda örgütsel dokuman ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK
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