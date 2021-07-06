Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi'nde iddiaya göre, sokak hayvanlarını beslemek isteyen hayvanseverler, ormanlık alanın yakınlarındaki arazide 17 köpek ölüsü buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ve belediye ekipleri bölgeye gitti. Belediye ekipleri, arazideki köpek ölülerini toplayarak, ilçedeki veteriner işleri birimine götürdü. Burada yapılan incelemede, zehirlendiği belirlenen köpeklere işkence de yapıldığı tespit edildi.

Çevrede araştırmalar yapan polisin soruşturması sürüyor.