Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 14:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Pendik'te 17 sokak köpeği ölüsü bulundu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Pendik ilçesinde, boş bir arazide 17 köpek ölüsü buldu. Köpeklerin işkence ve zehirle telef edildiği tespit edildi.
Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi'nde iddiaya göre, sokak hayvanlarını beslemek isteyen hayvanseverler, ormanlık alanın yakınlarındaki arazide 17 köpek ölüsü buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine polis ve belediye ekipleri bölgeye gitti. Belediye ekipleri, arazideki köpek ölülerini toplayarak, ilçedeki veteriner işleri birimine götürdü. Burada yapılan incelemede, zehirlendiği belirlenen köpeklere işkence de yapıldığı tespit edildi.
Çevrede araştırmalar yapan polisin soruşturması sürüyor.
Etiketler: Sokak Hayvanları
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