Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 14:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Bursa'da korkutan yangın: Apartman sakinleri sokağa döküldü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir apartmanın giriş katındaki mağazada yangın çıktı. Alevleri gören apartman sakinleri panikle kendilerini dışarıya attı. O anlar kameraya yansıdı.
Mudanya'da bir apartmanın alt katındaki giyim mağazasında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm mağazayı sardı.
Üst katlarda oturanlar hızla binadan dışarı çıktı.
O anlar merdivenlerden inen bir apartman sakini tarafından görüntülendi.
Mağaza kullanılamaz hale geldi
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın üst katlara sıçramadan söndürüldü.
Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine 112 sağlık ekiplerince müdahale etti.
[Fotoğraf: İHA]
Olayda mağaza tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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