Mudanya'da bir apartmanın alt katındaki giyim mağazasında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm mağazayı sardı.

Üst katlarda oturanlar hızla binadan dışarı çıktı.

O anlar merdivenlerden inen bir apartman sakini tarafından görüntülendi.

Mağaza kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın üst katlara sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine 112 sağlık ekiplerince müdahale etti.

[Fotoğraf: İHA]

Olayda mağaza tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.