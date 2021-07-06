Isparta Havalimanı'ndan dün eğitim uçuşu için havalanan özel bir uçuş okuluna ait çift motorlu eğitim uçağı, iniş sırasında sorun yaşadı.

İniş takımları açılmayan uçak piste gövdesinin üzerine inmeyi başardı.

Uçağa ilk müdahaleyi havalimanı itfaiye ve kurtarma ekipleri gerçekleştirdi.

Öğretmen ve öğrenci pilotun durumu iyi

Uçakta bulunan öğretmen ve öğrenci pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken uçak kriko ile kaldırılarak iniş takımları açıldı.

Gövde bütünlüğüne zarar gelmeyen uçak bakım için hangara çekildi.

Kurtarma işlemi sırasında İstanbul-Isparta seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Antalya’ya yönlendirildi.