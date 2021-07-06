Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 14:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Isparta'da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesinin üzerine indi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Isparta'da bir eğitim uçağı inişe geçtiği sırada iniş takımları açılmadı. Uçak gövde üzerine başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Isparta Havalimanı pisti kurtarma çalışmaları nedeniyle kısa süreliğine kapatıldı.
Isparta Havalimanı'ndan dün eğitim uçuşu için havalanan özel bir uçuş okuluna ait çift motorlu eğitim uçağı, iniş sırasında sorun yaşadı.
İniş takımları açılmayan uçak piste gövdesinin üzerine inmeyi başardı.
Uçağa ilk müdahaleyi havalimanı itfaiye ve kurtarma ekipleri gerçekleştirdi.
Öğretmen ve öğrenci pilotun durumu iyi
Uçakta bulunan öğretmen ve öğrenci pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken uçak kriko ile kaldırılarak iniş takımları açıldı.
Gövde bütünlüğüne zarar gelmeyen uçak bakım için hangara çekildi.
Kurtarma işlemi sırasında İstanbul-Isparta seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Antalya’ya yönlendirildi.
Etiketler: Isparta
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