Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 13:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YHT'de ekspres seferler başlıyor: İlk sefer 10 Temmuz'da
[Fotoğraf: AA]
Yüksek Hızlı Tren hatlarında ekspres seferler başlıyor. İlk sefer Ankara-İstanbul hattında 10 Temmuz'da yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında ekspres seferler düzenlemeye başlıyor.
İlk sefer 10 Temmuz'da yapılacak. Ankara-İstanbul hattında yapılacak ilk seferin harekat saati 06.00 olacak.
İlk YHT Ekspres Treni sadece Eskişehir ve İstanbul-Pendik'te duracak.
Ankara-İstanbul 3 saat 50 dakikaya düşecek
Ekspres YHT ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak.
Ankara-İstanbul arası 3 saat 50 dakikaya düşecek.
YHT seferleri artıyor
Kurban Bayramı tatili öncesinde YHT seferleri de 10 Temmuz itibarıyla 26'dan 36'ya çıkarılacak.
Etiketler: YHT Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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