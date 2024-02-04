Duman 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 04.02.2024 13:15

Gazal hemşire 6 Şubat'ta yine kuvözdeki bebeklerin başında olacak

6 Şubat'taki deprem sırasında kuvözdeki bebekleri korumaya çalışırken kayıtlara geçen görüntüleriyle hatırlanan hemşirelerden Gazal Çalışkan, depremin birinci yılında yine bebeklerin başında olacak.

6 Şubat'taki Pazarcık merkezli ilk depremde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde kuvözdeki bebekleri korumaya çalışırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle takdir toplayan hemşire Gazal Çalışkan, görevini aynı serviste sürdürüyor.

Çalışkan, deprem anında hem insani hem de mesleki olarak kaçmanın aklından geçmediğini, bebeklerin kendilerinin emanetinde olduğunu ve bu sorumlulukla çalıştıklarını söyledi.

"O bebekler bizim elimize bakıyor, ben çıkarım kurtarırım kendimi ama onların öyle bir şansı yok. Bu bizim vicdani sorumluluğumuz. Görevimizi yaptık biz" diyen Çalışkan, güvenlik kamerası görüntülerinin basında yer almasından sonra güzel dönüşler aldığını anlattı.

Gazal hemşire 6 Şubat'ta yine kuvözdeki bebeklerin başında olacak

"Bebeklerin ebeveynleri daha sonra gelip bize teşekkür etti"

Hastanede ekip arkadaşlarından, çevresinden ve sokakta görenlerden güzel sözler duyduğunu aktaran Çalışkan, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada çok insan bana ulaştı, güzel şeyler söyledi. Benim için büyük bir şey değil ama daha sonra bakınca büyük bir şey yaptığımı fark ettim. Depremi yaşayan herkeste bir travma oluştu. 6 Şubat'ta yine nöbetçiyim. Dilerim, bir 6 Şubat daha yaşamayız. Herkes maddi ve manevi zarar gördü. O anları yaşamayı kimse istemiyor. Biz de istemiyoruz. O gün burada 6 bebeğimiz vardı, şimdi daha fazla. Bebek sayımız daha fazla olduğu ana denk gelseydi nasıl olurdu bilemiyorum. En küçük bir sarsıntıda bile korkuyoruz artık."

Güvenlik kamerası kayıtlarında kendini izlediği zaman duygulandığını ifade eden Çalışkan, deprem anında ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Çalışkan, "Görüntüden önce çok büyük bir şey yaptığımızı düşünmüyorduk ama izledikten ve gelen yorumlardan sonra yaptığımızın farkına vardık. Elimizden geleni yaptık. Bebeklerin ebeveynleri daha sonra gelip bize teşekkür etti" dedi.

ETİKETLER
Asrın Felaketi Deprem Gaziantep
Sıradaki Haber
Depremde iki çocuğunu kaybeden kuaför, çocukların saçını yaparak teselli arıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:26
Depremde anne ve babasını kaybeden başhekim kardeşler, afetzedelere hizmet veriyor
14:16
Gezeravcı'dan dönüş mesajı: Ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum
14:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz
13:31
6 Şubat'taki özel konserde "11 ilin türküleri" seslendirilecek
13:40
Asrın felaketinin ardından dünya, Türkiye'ye yardım için seferber oldu
13:27
Facebook 20 yaşında
Enkazda annesinin kucağında 72 saat kalan Hazal, öğretmen olmak istiyor
Enkazda annesinin kucağında 72 saat kalan Hazal, öğretmen olmak istiyor
FOTO FOKUS
Gazal hemşire 6 Şubat'ta yine kuvözdeki bebeklerin başında olacak
Gazal hemşire 6 Şubat'ta yine kuvözdeki bebeklerin başında olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ