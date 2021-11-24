Önemli gün ve haftalarda farkındalık oluşturmak için ışıklandırılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu akşam ''Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" çerçevesinde turuncu renge büründü.

Radyasyon onkolojisi açısından tarihi önemi olan X-ışınlarının keşfi ile Marie Curie'nin doğum tarihlerinin buluştuğu kasım ayı, "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor.