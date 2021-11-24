Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 23:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
FSM Köprüsü turuncuya büründü
[Fotoğraf: AA]
FSM Köprüsü, radyasyon onkolojisi alanında toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında turuncu renkte aydınlatıldı.
Önemli gün ve haftalarda farkındalık oluşturmak için ışıklandırılan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, bu akşam ''Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" çerçevesinde turuncu renge büründü.
Radyasyon onkolojisi açısından tarihi önemi olan X-ışınlarının keşfi ile Marie Curie'nin doğum tarihlerinin buluştuğu kasım ayı, "Radyasyon Onkolojisi Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor.
Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)
Sıradaki Haber
Tarihin seyrini değiştiren komutan: Sultan Alparslan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz